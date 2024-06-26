أعرف مصاريفك الجامعية.. رسوم كليات الطب في الجامعات الأهلية 2024 – 2025 المتوقعة لطلاب الثانوية العامة

في هذا الوقت الذي يشهد فيه الطلاب وأولياء الأمور ارتفاعا في البحث عن تكاليف كليات الطب والأسنان في الجامعات الأهلية، يأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع فترة الامتحانات للثانوية العامة لعام 2024، يعكس هذا الارتفاع الوضع الاقتصادي الحالي وتحديات الاختيارات التعليمية المستقبلية التي تواجه العديد من الأسر، ويبدأ البحث بالمعلومات عن التنسيق الجامعي للعام 2024 حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور لفهم شروط الالتحاق بالكليات والمؤسسات التعليمية، ومن ثم يتبع ذلك البحث عن التكاليف المتوقعة للدراسة.

كليات الطب والأسنان في الجامعات الأهلية بتنسيق 2024

وعلى الرغم من أن العديد من الجامعات الأهلية لم تعلن بعد عن تكاليف ورسوم الدراسة لكليات الطب والأسنان 2024/2025، إلا أن المصادر تقدم تقارير عن تكاليف العام الدراسي السابق كدليل استشاري تحديدا التكاليف المالية المتوقعة، حيث يساعد الطلاب وأولياء الأمور على التخطيط المالي المسبق وضبط التوقعات، وبمرور الوقت يتوقع أن تقوم الجامعات الأهلية بالإعلان عن تكاليف الدراسة المحدثة ليتسنى للطلاب اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم التعليمي.

رسوم كليات الطب في الجامعات الأهلية 2024

سنقدم لكم رسوم كليات الطب في الجامعات الأهلية 2024 وهي كالتالي:

رسوم كلية الطب في جامعة الإسكندرية الأهلية: بسعر 145 ألف جنية مصري.

رسوم كلية الطب في بنها: 120 ألف جنية مصري.

رسوم كلية الطب بأسيوط: 90 ألف جنية.

مصاريف كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية 115 ألف جنيه.

كلية الطب والجراحة بجامعة بني سويف الأهلية: بسعر 85 ألف جنية.

كلية الطب جامعة المنصورة الأهلية:بسعر 110 آلاف جنية.

كلية الطب جامعة المنوفية الأهلية: بسعر 110 ألف جنية

مصاريف كلية الطب جامعة الزقازيق الأهلية: 110 آلاف جنية مصري.

رسوم كليات الأسنان في الجامعات الأهلية 2024

وإليكم رسوم كليات الأسنان في الجامعات الأهلية 2024 وهي: