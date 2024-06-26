بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب 2024

انتهي الطلاب من الامتحانات في جميع المواد الدراسية وينتظرون الآن بتوتر وقلق نتائج البكالوريا المغرب حيث أنها تعتبر من المراحل المهمة في حياة أي طالب لأنه ينتقل منها إلى الجامعة التي يحلم بها، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة المغرب عن الإنتهاء من عمليان التصحيح والمراجعة وجاري الآن رفعها على الموقع الرسمي لها، وفي مقالنا اليوم نقدم لكم كافة التفاصيل عن نتائج البكالوريا مغرب كالتالي.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا المغرب

يمكن الحصول على نتائج البكالوريا عن طريق الموقع الرسمي للوزارة كالتالي.

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المغربية

ثم سجل الدخول عن طريق البريد الإلكتروني الذي يستلمه الطالب من المدرسة وكلمة المرور.

ثم اضغط علي أيقونة “النتائج”.

بعد ذلك قم بكتابة رقم المسار الخاص بك في مكانه المحدد.

اضغط علي “عرض النتيجة”.

سيتم نقلك إلي صفحة جديدة بها تفاصيل الدرجات في جميع المواد الدراسية.

موعد نتائج البكالوريا مغرب

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتائج البكالوريا العادية يوم الخميس الموافق 27 من يونيو، بينما نتائج البكالوريا الاستدراكية سوف يتم الإعلان يوم الجمعة الموافق 22 من يوليو حيث تمت المراجعة لجميع المواد في لجان كونترول مخصصة وتحت ظروف أمنية مشددة لضمان الشفافية وحصول كل طالب على مراده، وقد طورت الوزارة موقع إلكتروني يتم التسجيل فيه عن طريق البريد الإلكتروني المستلم من المدرسة والخاص بكل طالب وإكمال التسجيل بإدخال البيانات المطلوبة وذلك للتسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور الحصول علي النتائج بسهولة ويسر.