الحق اسبق الكل وحمل التطبيق.. تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم.. مميزاته ولا في الأحلام 

يبحث العديد من الأشخاص عن تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم، وذلك بسبب وجود الكثير من الصفات والمميزات الإضافية الذي يجعله أفضل من التطبيق الأصلي، وأيضاً تستطيع تثبيته في وقت قصير يستغرق عدة ثواني سواء على هواتف الآيفون أو الاندرويد، لذلك في الفترة الأخيرة ازداد البحث للتعرف على هذه المميزات، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم

تحديث واتساب جي بي APK بدون حظر الرقم وذلك بسبب احتوائه على مجموعة من المميزات التي تجعله من أبرز التطبيقات، وهي:

إخفاء التسجيل حيث تم استراتيجيته بطريقة مدهشة تجعلك تستطيع إخفاء كلمة جاري الكتابة أو التسجيل.

وجود إخفاء الظهور فهذا النوع يجعلك تستطيع إخفاء أخر ظهور لك وأيضاً إخفاء ظهور الحالة عن بعض الأفراد الذي تقوم بتخصيصهم.

الرد التلقائي ويحدث ذلك بواسطة تكليف برقية الرد الفرضي حيث تقوم بكتابة النص الذي ترغب في إرساله للأشخاص.

مشاركة الصور والملفات والفيديوهات التي تزيد فترتها عن نصف دقيقة وخمسين ميجا بايت من الفيديوهات ومائة ميجا بايت من قدر الصوت بجودة عالية.

الخلفيات والثميات فهو يتيح لك عدد كبير من الخلفيات التي تجعلك تستطيع التغير بهم وقتما تريد.

تحسينات في تحديث واتساب بلس

هناك بعض المميزات الأخرى التي تم اضافتها إلى المميزات التي تم ذكرها ليصبح التطبيق أفضل وتزداد التحسينات التي توجد فيه، وأهم هذه المميزات هي: