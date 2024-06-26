استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق 2024 “بدون رقم امتحاني” .. نزلت الكشوفات لجميع المحافظات

كثير مني الطلاب انني يريدون أن يطلعوا على نتائج الثالث متوسط بالعراق وقد قالت وزاره التربيه والتعليم العراقيه أنها يمكن استخراج تلك النتائج بسهولة الكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي الذي تم إرفاقه من جانبه لكل الطلبة والطالبات، وفيما يلي في هذا المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن تلك النتائج.

استخراج نتائج الثالث متوسط بالعراق

كل الطلبة والطلبات الثالث متوسط العراق يمكنهم أن يتعلموا عن النتيجة الخاصة بين بسهولة من خلال السير على خطوات بسيطه وهي كما يلي:

الخطوة الأولى الذهاب لموقع الوزارة الرسمي من هنا

الخطوة الثانية اختيار زر نتائج الثالث متوسط

الخطوة الثالثة كتابة الرقم الامتحاني لطلاب بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

الخطوه الاخيره النقر على زر الاستعلام، وبعدها سوف تتمكن من الاطلاع على النتيجة الخاصة بك بعدما تتبع هذه الخطوات التي بالسابق المرفقة من جانب الوزارة، ومن المعروف أن تلك النتيجة ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاشارة الى هذا الموعد الذي تم تحديده من جانبها لكي يتم الحصول على نتائج الثالث متوسط 2024، فيمكن للطالب أن يطلع على نتيجته بمنتهى السهولة واليسر بواسطة الولوج لموقع الوزارة الرسمي الذي تم انفاقه من جانبها للطلاب، ومن المعروف انه يمكن للطالب أن يطلع على نتيجته بكتابة رقم الامتحان الخاص به في الخانه المخصصه للاستعلام، فيمكن التعرف على النتيجة الآن إلكترونيًا بواسطة الرقم الامتحاني للطالب.