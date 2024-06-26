طريقة عمل اللوبيا بصلصة الطماطم في المنزل بمذاق رائع مثل المطاعم

تعد اللوبيا من البقوليات الغنية بالقيم الغذائية، ويتم تحضير طبق اللوبيا وتقديمه إلى جانب الدجاج المحمر أو اللحوم والشوربة والأرز الأبيض كوجبة غذاء متكاملة العناصر ولتحضير ذلك الطبق بمذاق شهي يتطلب الأمر تجهيز عدة مكونات مع الالتزام بالمقادير والخطوات.

مقادير عمل اللوبيا بصلصة الطماطم في المنزل

يمكن تحضير اللوبيا من خلال تجهيز المكونات التالية:

500 جرام من اللوبيا.

5 فصوص ثوم.

2 بصلة كبيرة.

5 حبات من الطماطم.

5 جرام ملح طعام.

5 جرام فلفل أسود.

5 جرام كمون مطحون.

10 جرام سمنة.

10 مل زيت طعام.

2 ملعقة كبيرة صلصة طعام.

خطوات عمل اللوبيا في المنزل

لتحضير طبق اللوبيا بمذاق شهي ومميز يتم اتباع الخطوات التالية: