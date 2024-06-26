طريقة عمل اللوبيا بصلصة الطماطم في المنزل بمذاق رائع مثل المطاعم

تعد اللوبيا من البقوليات الغنية بالقيم الغذائية، ويتم تحضير طبق اللوبيا وتقديمه إلى جانب الدجاج المحمر أو اللحوم والشوربة والأرز الأبيض كوجبة غذاء متكاملة العناصر ولتحضير ذلك الطبق بمذاق شهي يتطلب الأمر تجهيز عدة مكونات مع الالتزام بالمقادير والخطوات.
مقادير عمل اللوبيا بصلصة الطماطم في المنزل
يمكن تحضير اللوبيا من خلال تجهيز المكونات التالية:
- 500 جرام من اللوبيا.
- 5 فصوص ثوم.
- 2 بصلة كبيرة.
- 5 حبات من الطماطم.
- 5 جرام ملح طعام.
- 5 جرام فلفل أسود.
- 5 جرام كمون مطحون.
- 10 جرام سمنة.
- 10 مل زيت طعام.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طعام.
خطوات عمل اللوبيا في المنزل
لتحضير طبق اللوبيا بمذاق شهي ومميز يتم اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم غسل حبوب اللوبيا في مصفاه ضيقة.
- توضع اللوبيا مع ملعقة من الملح في وعاء ثم إضافة 2 كوب من الماء.
- رفع الوعاء على النار حتى تصبح اللوبيا مستوية حيث تستغرق التسوية 15 دقيقة.
- تحضير صلصلة اللوبيا من خلال تقشير فصوص الثوم وخفقها في الخلاط الكهربائي مع الطماطم.
- عند تجهيز عصير الطماطم يتم تسبيك الطماطم من خلال فرم البصل ناعما.
- تسويه البصل حتى اللون الأصفر الذهبي في زيت وسمنه.
- إضافة عصير الطماطم إلى الوعاء.
- إضافة البهارات كاملة وصلصة الطعام.
- عندما تصبح الطماطم ثقيله يتم إضافة اللوبيا المسلوقة.
- إضافة كوب من شوربة اللحم او شوربة الدجاج.
- غلق حرارة الموقد بعد غلوتين فقط.
- تقدم ساخنة.
- يمكن تحمير فصوص الثوم المفروم في طاسه بها سمنة ومن ثم إضافة الثوم على سطح طبق اللوبيا قبل التقديم للحصول على مذاق مميز.