شوف اسمك بسرعة.. خطوات استعلام اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية من الأسس المهمة التي تركز عليها الحكومة العراقية بشكل كبير نظرا لأن هدفها الرئيسي هو تقديم الدعم المادي والنفسي وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل وخصوصا الفئات الأكثر حاجة.

اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتقديم وسيلة للتحقق من اسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية من دعم الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال منصة مظلتي واتباع الخطوات التالية:

ادخل الي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمظلتي.

اضغط على خيار الرعاية الاجتماعية.

اختار رمز الوجبة الأخيرة 2024.

اختار المحافظة التي تسكن فيها من بين محافظات العراق.

أدخل البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية في الأماكن المخصصة لذلك على الموقع.

اضغط على زر الاستعلام الموجود في الأسفل وستظهر نتيجة الطلب.

ما هي متطلبات الاستفادة من الرعاية الاجتماعية؟

كما يجب الإشارة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد حددت مجموعة من المتطلبات التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وذلك لضمان استفادتهم من دعم الرعاية الاجتماعية بسهولة هذه الشروط تشمل ما يلي: