رسمياً فتح باب القبول.. رابط التسجيل في جامعة الملك فيصل الخطوات والشروط

جامعة الملك فيصل أعلنت عن فتح باب التقديم بشكل إلكتروني للعام الدراسي الجديد لحملة الدبلوم نظام الانتظام والحاصلين على شهادة البكالوريوس كما أوضحت إدارة الجامعة الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في جامعة الملك فيصل.

التسجيل في جامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التسجيل الإلكتروني وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو الموافق هجريا 20 من شهر ذي الحجة ويستمر حتى نهاية شهر يونيو على أن ينتهى التقديم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الأحد الموافق 30 من شهر يونيو و الموافق هجريا 24 من شهر ذي الحجة، والإعلان عن نتيجة الدفعة الأولى يكون يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 و الموافق هجريا 11 من شهر محرم بينما يتم الإعلان عن نتيجة الدفعة الثانية يوم الإثنين الموافق 22 من شهر يوليو والموافق بالتاريخ الهجري 16 من شهر محرم 1446، أما بالنسبة لنتيجة الدفعة الثالثة يتم الإعلان عنها يوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو.

كيفية التسجيل بجامعه الملك فيصل 1445

أتاحت الجامعة خدمة التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالولوج على الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الملك فيصل الرسمي.

بعد قراءة كافة الشروط المذكورة اضغط على كلمة موافق.

ثم انقر فوق زر القبول.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الهاتف وكلمة المرور.

قم بإرفاق الوثائق والأوراق المطلوبة.

اختر رغباتك كاملة.

أخيراً اضغط فوق تقديم الطلب.

شروط التسجيل بجامعة الملك فيصل

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم في جامعة الملك فيصل تتمثل فيما يلى: