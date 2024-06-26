وزارة التربية العراقية ! نجحت يا محظوظ .. نتائج الثالث متوسط العراق 2024 “هنــــا” بدون رقم امتحاني عموم المحافظات

يواكب العديد من الطلبة والطالبات البحثي لمعرفة نتائج الثالث متوسط العراق 24 من السهل أن يطلع الطالب على النتيجة الخاصة به الكترونيا وكما نعلم انه في هذا الوقت من المرتقب ظهور تلك النتيجة في أي من هذا الوقت الحالي، وفيما يلي في هذا المقال سأرفق لكم طريقة الحصول على تلك النتيجة.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

جميع الطلاب ظلوا يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 فمن السهل أن يطلع جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم بمجرد قيام وزاره التربيه والتعليم العراقيه بالتنويه رسميا عن ظهور النتائج على موقعها الالكتروني الرسمي، ومن المعروف أنه يمكن الحصول على هذه النتيجة بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الذهاب لموقع الوزارة من هنا

الخطوة الثانية اختيار ايقونة نتائج الثالث متوسط

الخطوة الثالثة انتقاء المحافظة

الخطوه الرابعه كتابه رقم الامتحاني للطالب

الخطوه الاخيره النقر على أيقونة عرض النتيجة، وبعدها سيجد الطالب النتيجة أمامه بعد اتباعه الخطوات الخاصة بالاستعلام عنها الموضحة من قبل الوزارة.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

قالت وزاره التربيه والتعليم في دولة العراق انه من الممكن بجميع الطلاب أن يتعلموا عن نتيجتهم قريبا بعد أن يكون رفع النتيجة بشكل رسمي على الموقع الالكتروني الخاص بها، وأوضحت أنه حتى هذا الوقت الحالي لم تظهر هذه النتيجة وسوف تظهر خلال الساعات القليلة القادمة وعلى جميع الطلاب الانتظار حتى تظهر والترقب والتحلي بالصبر، ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيا كما يتكرر فيما سبق.