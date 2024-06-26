“Season 6 الحلقات الأولى“ موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس Kurulus Osman لأقوى الأحداث التاريخية

يعد البحث عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من اكثر الاشياء التي تشغل محركات بحث جوجل وذلك في الكثير من الدول العربية وخاصة من الاشخاص المحبين للدراما التاريخية الإسلامية الذين يرغبون في متابعة الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان بعد انتهاء الجزء الخامس خلال الفترة الماضية، ويعتبر هذا المسلسل واحداً من الاعمال الدرامية التاريخية المميزة للغاية والتي قام الكثير من الكتاب والمؤلفين الباكستانيين والأتراك في عمله وقد حاز على شهرة كبيرة للغاية منذ انطلاق الجزء الاول منه خلال السنوات الماضية، وأصبح العديد من المشاهدين ينتظرون بفارغ الصبر عرض الجزء السادس من المسلسل وذلك لمتابعه الاحداث التاريخية المميزة التي حدثت به.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الخامس من مسلسل قيامه عثمان قرر فريق العمل اطلاق جزء سادس من المسلسل تكمله للأحداث التاريخية الاسلامية المميزة، حيث يحكي هذا المسلسل عن عثمان مؤسس الدولة العثمانية والذي استطاع خلال فترته في الحكم من القضاء على اعدائه وتصدي لهم وتصدى للخيانات التي كانت من اقرب الناس له، ومن المتوقع ان يتم عرض الجزء السادس من المسلسل خلال الفترة القليله المقبلة بعد البدء في تصوير هذا الجزء حيث سيضم بعض الشخصيات والأوجه الجديدة ابعض الممثلين الاتراك المميزين.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القناة: الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة اليرموك

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة آي تي في التركية

التردد: 11628.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي