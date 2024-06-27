يا ترى هيكون في جزء تالت؟.. تعرف على موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث والقنوات الناقلة 

يعد مسلسل طائر الرفراف واحد من المسلسلات التركية التي يفضلها الكثير في الأشخاص في جميع دول العالم، حيث استطاع تحقيق أعلى نسبة مشاهدة وشعبية كبيرة بين الأفراد في فترة زمنية قصيرة، وبالرغم من أنه يتم عرض حلقة واحدة في كل أسبوع إلا أن كل متابعيها يترقبونها بفارغ الصبر للتعرف على أجدد التحديثات، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

مسلسل طائر الرفراف

بدأ أولى حلقات مسلسل طائر الرفراف الجزء الأول وهو المسلسل التركي الذي نال إعجاب الكثير من الأفراد في أنحاء العالم في يوم 23 من شهر سبتمبر 2022، واستطاع تحقيق نسبة مشاهدة عالية بين المتابعين، وظل عرض هذا المسلسل بمعدل حلقة كل أسبوع حتى 9 من شهر يونيو 2023، ثم بعد ذلك تم عرض الموسم الثاني لهذا المسلسل في يوم 15 من شهر سبتمبر 2023 والذي حقق أيضًا مشاهدة أعلى ونجاح أكبر ليصبح من أقوى المسلسلات في الأعمال الدرامية التي تم عرضها على القنوات التركية.

ومن المتوقع أن تقوم شركة الإنتاج بالإعلان عن الموسم الثالث له في هذا الشهر لكي يتم عرضة في شهر سبتمبر 2024 القادم، والتي سوف توضح اكتشاف فريد لمرض سيران الذي أدى إلى دخولها للمستشفى للحصول على العلاج.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يتم عرض مسلسل طائر الرفراف مرة واحدة من كل أسبوع وهو يوم الخميس وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا على قناة ستارت تي ڤي التركية، لذلك يجب على جميع الأشخاص في كافة دول العالم متابعة هذا المسلسل بعد ضبط تردد القناة الناقلة له، والتردد هو: