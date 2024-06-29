عبر موقع نتائجنا.. استعلم الان عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 بالرقم الامتحاني في عموم العراق

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 حيث انتهى الطلاب من تقديم الامتحانات قبل حلول عيد الأضحى 1445هـ، ووفقا للجهات المسؤولة تم الإعلان عن نتائج الاعتراضات خلال هذا الأسبوع وظهرت في عدد كبير من محافظات العراق ولا تزال تظهر تدريجيا وسيتم نشرها على المواقع البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق بأن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول 2024 ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة، وأوضحت أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على النتائج بعد الانتهاء من جميع مراحل إعلان نتائج السادس الابتدائي، والتي تتضمن الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق الامتحانية،

وبعد ذلك يتم تنفيذ عمليات المراجعة من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين في كل مادة دراسية، ثم تأتي عملية تسجيل الدرجات وبناء عليها سيتم اعتمادها من قبل وزير التربية العراقية ومن ثم يتم نشر النتائج، وبعد إعلان النتائج أتاحت الحكومة العراقية إمكانية تقديم اعتراض لإعادة تصحيح المادة أو للتحقق من صحة تجميع الدرجات.

التحقق من نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي

بعد معرفة موعد إعلان نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024 فقد أوضحت الوزارة كيفية الاستعلام عن نتائج الاعتراضات والتي جاءت كما يلي:

ادخل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اختار نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 وحدد السنة الدراسية وكذلك الدور الأول.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب وادخل جميع المعلومات المتعلقة به مثل اسمه ورقم جلوسه.

اضغط على زر التحميل لتنزيل النتائج.

انقر على زر تنزيل النتائج.

موقع نتائجنا الرسمي 2024

نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وايضا عبر موقع نتائجنا، الآن يمكن للطلاب معرفة ما إذا كانت درجاتهم قد تم تعديلها واحتساب درجات جديدة أو إذا كانت النتيجة صحيحة ولا تحتوي على أي أخطاء، لقد أجريت عملية التصحيح الثانية بواسطة نخبة من الخبراء المصححين والمراجعين.