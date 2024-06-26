تنسيق الشهادة الإعدادية المرحلة الثانية 2024-2025 شوف النسبة حسب المحافظة

تنسيق الشهادة الإعدادية المرحلة الثانية 2024-2025، أعلنت عدة محافظات الحد الأدنى لتنسيق القبول في المدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 اليوم، حيث تم تحديد المعايير الدنيا للقبول في المدارس الثانوية العامة الحكومية، بالإضافة إلى فصول الخدمات والمدارس الخاصة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من عملية التنسيق يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه باقي المحافظات لاعتماد وإعلان التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من عملية الإحصاء التكراري لمجموع درجات الطلاب.

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية القبول في المدارس الثانوية وضمان أن يتمكن الطلاب من الالتحاق بالمدارس التي تتناسب مع مجموع درجاتهم، يمثل تحديد الحد الأدنى للقبول خطوة مهمة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الطلاب على المدارس المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

تنسيق الشهادة الإعدادية المرحلة الثانية 2024-2025

اعتمد محافظي الأقاليم تنسيق القبول في الثانوية العامة لعام 2024 في 15 محافظة حتى الآن، وهي الجيزة، والإسكندرية، والغربية، والإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، وأسوان، والأقصر، وشمال سيناء، والمنيا، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والوادي الجديد، والمنوفية، وتستعد 12 محافظة أخرى لإعلان التنسيق خلال الساعات المقبلة وهي: القاهرة، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والبحيرة، والدقهلية، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح.

تأتي هذه الإعلانات كجزء من الجهود المستمرة لضمان عملية قبول منظمة وشفافة في المدارس الثانوية العامة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور التخطيط لمستقبلهم التعليمي بناء على معايير واضحة ومحددة، يهدف تنسيق القبول إلى توزيع الطلاب بشكل عادل على المدارس المختلفة وفقا مجاميعهم وقدراتهم، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة

تم الإعلان رسميا عن تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 في محافظة الجيزة، حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، التنسيق قبل قليل تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية العامة الحكومية بـ 225 درجة، في حين بلغ الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية الخاصة حوالي 140 درجة ووصل الحد الأدنى للقبول في فصول خدمات الثانوية العامة إلى 190 درجة.

يعد هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تنظيم عملية القبول في المدارس الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، حيث يتم تحديد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الطلاب وفقا لمجموع درجاتهم تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توزيع عادل ومتساوٍ للطلاب على مختلف أنواع المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة أو فصول خدمات، مما يساهم في توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب.