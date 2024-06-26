صدرت الحين نتائج الثالث متوسط العراق 2024 عموم المحافظات بالدور الأول “هنـــا” وزارة التربية العراقية

الفترة الاخيرة نرى أن نسب البحث في حالة تزايد من جانب كثير من الطلبة والطالبات بدولة العراق فمن المعروف أنه يكون من السهل على جميع الطلبة والطالبات بالثالث متوسط التعرف على النتيجة الخاصة بهم بصورة إلكترونية وذلك عن طريق رابط الذي تم تخصيصه من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية، الذي سوف نترفقه لكم فيما يلي في هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط العراق 2024

الآن يكون من ضمن المواضيع التي يتم البحث عليها من جانب الطلاب في هذا الوقت الحالي هو كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024، فمن المعروف أنه يستطيع الطالب ان يستعلم عن نتيجته بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وذلك بالسير على الخطوات التالية

الخطوة الأولى على الطالب أن ينتقل إلى الموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم العراقي من هنا.

الخطوة الثانية على الطالب أن يختار ايقونة نتائج الثالث متوسط

الخطوة الثالثة على الطالب أن يقوم كتابة الرقم الامتحاني الخاص به بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له.

في النهاية يتم النقر على زر الاستعلام.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2024

هناك كثير من الطلبه والطالبات بدولة العراق يريدون أن يطلعوا على نتائج الثالث متوسط 2024 فمن المعروف أن تلك النتائج كما قالت وزارة التربية والتعليم العراقية ستظهر خلال الساعات القادمة اذ ان عملية تصحيح اوراق الامتحانات مستمرة حتى الآن فهي تمر بعملية المراجعة والتدقيق ومن ثم تتم عملية رسم الدرجات ورفع النتيجة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.