مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس والقنوات الناقلة ” Kurulus Osman” مترجمة.. متى العرض!

بعد عرض 5 مواسم من مسلسل قيامة عثمان، بدأ الكثير من المتابعين في البحث عن الموسم السادس، التي تحمل العديد من الأحداث التشويقية والتاريخية الأكثر إثارة في عالم التاريخ، فضلاً عن أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة غير عادية، حتى أن ذلك عمل على قاعدة جماهيرية، ويمكنك التعرف على الموعد الرسمي لإذاعة مسلسل قيامة عثمان.

متى إذاعة مسلسل قيامة عثمان؟

بدأت الصفحات الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، في عرض بعض الصور والقصص المحملة بأحداث متوقعة ضمن الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان، فضلاً عن أن المسلسل يتم عرضه في نهاية شهر أغسطس وبالتحديد في بداية شهر سبتمبر، مع نشر بعض الدعايات والإعلانات السابقة، لكي يتم العمل على ترويج المسلسل، خاصة بعد البدء في أعمال التصوير والانتهاء من بعض الحلقات التلفزيونية.

ترددة قناة ATV التركية

حتى يتم العمل على مشاهدة الموسم الجديد لمسلسل قيامة عثمان على كافة القنوات الفضائية، وتكون مترجمة إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات الأخرى، التي يمكنك متابعتها، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون ترك سات.

حتى تتمكن من استقبال القناة على تردد فهو 11628.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

معدل تصحيح الخطأ للقناة فهو 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 لمشاهدة قيامة عثمان

وتتمثل أبرز المعلومات الخاصة بتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديدة، لكي تُشاهد كل ما هو جديد وحصري، وفقًا للأتي:-