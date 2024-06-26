Félicitations موعد إعلان نتائج البيام 2024 bem بالجزائر وطريقة الاستعلام عبر موقع وزارة التربية الوطنية education.gov.dz

موعد إعلان نتائج البيام 2024، يبحث جميع الطلاب في شتى الولايات الجزائرية عن موعد إعلان نتائج البيام 2024 بعدما تم التأجيل إلى آجل غير مسمى، حيث كان من المقرر ظهور نتائج البيام 2024 خلال الساعات الماضية عبر الموقع الرسمي للوزارة، ولكن أكدت الكنترولات أنه لم يتم الانتهاء من اعمال التصحيح حتى تلك اللحظة، وبالتالي فأنها مستمرة، واليكم طريقة استخراج نتائج البيام الجزائر 2024 عبر الموقع الرسمي.

موعد إعلان نتائج البيام 2024

ويتابع الطلاب بشغف موعد إعلان نتائج البيام 2024 أو نتيجة شهادة التعليم المتوسط التي تهم قطاع كبير من الطلاب وذاويهم، خاصة بعد أن انتهت مدة اداء الامتحانات على مستوى البلاد دون تسجيل أي شكوى تذكر من صعوبة اسئلة الامتحانات، وقد أشارت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن النتائج ستعلن بشكل رسمي يوم السبت المقبل الموافق ليوم 29 يونيو 2024، أو قبل ذلك بيوم، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة اونلاين.

طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024

وقد كشفت الوزارة عن طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024 عبر موقعها الرسمي لتحصل على درجاتك بشكل مفصل، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

قم بالضغط على ايقونة نتائج الامتحانات.

اضغط على كلمة نتائج البيام 2024 الجزائر.

الضغط فوق زر عرض النتائج، وسوف يتم ظهور النتائج في الحال.

ويرجع سبب تأخير إعلان نتائج البيام 2024، وراء العمل على الانتهاء من كامل عمليات التصحيح الخاصة بكل الطلاب في الوقت الحالي، وخلال الساعات القادمة سوف يحدد السيد الوزير موعد لعقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل النتيجة واسماء الطلاب الاوائل، وسط توقعات بأن يحصل عدد كبير من الطلاب من الدرجات النهائية، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.