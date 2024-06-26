بالقرب من تاريخ صرف تموين شهر يوليو بالزيادة 2024 .. تموينك هيوصل لـ 100 جنية بالشروط الجديدة!!

يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الاخيرة الماضية عن تاريخ صرف تموين شهر يوليو بالزيادة حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يوم الاثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024 هو أول أيام صرف تموين شهر يوليو 2024 ويستمر صرف تموين شهر يوليو طوال أيام الشهر ، ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد زيادات جديدة على نصيب الفرد على بطاقة التموين ، كما تعمل وزارة التموين بشكل مستمر على توفير العديد من السلع التموينية بأسعار مخفضة ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول تاريخ صرف تموين شهر يوليو بالزيادة الجديدة.

تاريخ صرف تموين شهر يوليو بالزيادة

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك حول زيادة تموين شهر يوليو حيث أن نصيب الفرد الواحد علي بطاقة التموين 50 جنيهًا وذلك لأول أربعة أفراد على البطاقة الواحدة بينما يحصل الفرد الخامس على تموين بقيمة 25 جنيهًا فقط ، ويطالب الكثير من المواطنين المصريين خلال الفترة الاخيرة الماضية بضرورة زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين وذلك في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية.

أسعار السلع التموينية علي بطاقة التموين

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة من أهمها الزيت والسكر حيث يعتبر الزيت والسكر من أهم وأكثر السلع التموينية التي يتم الحصول عليها من خلال بطاقة التموين ، وإليكم قائمة بأسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024.