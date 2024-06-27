الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرفه

هناك عدة توقعات أحدثت جدلًا كبيرًا بعد عيد الأضحى، حول الدفعة 31 من الضمان الاجتماعي المطور، وهناك أيضًا تنبؤات حول احتمالية ارتفاع قيمة الدفعة وتبكير موعد صرفها، ويعد نظام الضمان الاجتماعي المطور واحدًا من الابتكارات الأساسية المُقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، بهدف تقليل عبء الضغوط المعيشية عن المواطنين، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل، سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وموعد نزوله.

موعد صرف الضمان المتطور

انتشرت في الفترة الأخيرة أنباءًا من بعض المصادر المختلفة، حول إمكانية تقديم “موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور”، حتى شهر 7، ولكن هذه الأنباء لم تكن موثوقة المصادر، حيث من المقرر صرف الضمان المطور في الموعد المعتاد له، وذلك في يوم الإثنين 2024/7/1، دون إحداث أية تغييرات في موعده، مع العلم أن تاريخ الصرف لا يتزامن مع العطلات الرسمية، كما لا يوجد أية تعديلات في قيمته، ولم يتبق سوى أيامًا معدودة على موعد نزوله، والذي ينتظره الكثير من المواطنين.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

عقب زيادة معاش الضمان المطور بنسبة 20% في العام الماضي، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن الضمان المطور من خلال الموقع الرسمي لها، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: