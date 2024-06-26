شقق الاسكان الاجتماعي 2024 بتتوزع على الكل ببلاش “ألحق شوف واحجز شقتك في اكتوبر وزايد”

كثير من الأشخاص الان نجدهم يقومون بالسؤال والبحث مرارا وتكرارا عن كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث انه من الممكن ان يتم الاستعلام عن تلك الشقق السكنية بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان وفيما يلي في هذا المقال سأرفق لكم التفاصيل.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

قام عدد كبير جدا من المواطنين بالتفاعل عن طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي فمن المعروف انه يمكن للمواطن ان يستعلم عن الشقق السكنية بسهولة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان الاجتماعي ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أوضحت أنه من الممكن ان يتم حجز تلك الشقق السكنية إن توفرت في مواطنين الشروط اللازمة للحصول عليها.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط اللازمه للحصول على شقق السكنية ومن ضمن هذه الشروط:

أن يكون المواطن مصري الجنسيه

كما أنه لابد ان يكون المواطن مقيم بصورة دائمة في مصر

هذا بالإضافة إلى أنه لابد ألا يكون المواطن قد حصل على شقة سكنية قبل ذلك.

يجب أن تكون كافة الأوراق والمستندات المطلوبة رسمية.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

من الممكن أن يتم حجدز الشقق السكنية بسهولة ويسر من خلال السير على النقاط التالية: