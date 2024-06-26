شوف نتيجتك الان.. عرض نتائج الصف التاسع اليمن 2024 وصنعاء وجميع المحافظات

يترقب جميع الطلاب في الوقت الحالي، موعد إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن بمختلف المحافظات، حيث إن ذلك جاء بعد الاستعدادات الكاملة من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، حتى يتم إظهار النتائج الخاصة بالجميع في أقرب وقت، للتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع اليمن ومحافظتها

لكي تتعرف على نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات التي تظهر بها النتائج، عليك اتباع الخطوات الأتية:-

يمكنك وبكل سهولة الانتقال إلى موقع الوزارة.

ثم تُسجل الدخول إلى قسم النتائج.

ومن بعدها يتم اختيار مرحلة الصف التاسع مع تحديد المحافظة.

القيام بإدخال رقم الجلوس والنقر على أنا لست روبوت.

الضغط على أيقونة “كشف”.

حتى تتمكن من معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أوراق امتحانات الصف التاسع في اليمن مازالت قيد أعمال التصحيح والمراجعة التي سيتم الانتهاء منها في غضون ساعات من الأن، بحيث يتم اعتمادها ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، بحيث يتم الإطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالدرجات، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التظلم بعد الانتهاء من عرض النتائج مباشرة، لسهولة إعادة المواد الراغب في تحسينها من جديد.