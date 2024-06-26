موعد عرض الحلقة الأولى الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة وأبطال الجزء الجديد من المسلسل

يزداد البحث والتساؤل عن موعد عرض الحلقة الأولى الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان، حيث يعد ذلك المسلسل من المسلسلات التركية التاريخية الضخمة التي أحدثت رواجاً كبيراً في الوطن العربي، حيث يحاكي ذلك المسلسل ويعايش المشاهد أجواء الفتوحات الإسلامية وفترة تأسيس الدولة العثمانية ومحاربة الأعداء.

موعد عرض الحلقة الأولى الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان

أعلن فريق عمل مسلسل المؤسس عثمان عن بدء تصوير حلقات الجزء السادس من المسلسل التركي الشهير، حيث أكد فريق العمل على الانتهاء من التصوير وبدء عرض أولى حلقات المسلسل بمشيئة الله في شهر أغسطس المقبل.

قنوات تعرض مسلسل المؤسس عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على العميد من القنوات بجودة عالية في البث والارسال، مثل:

تردد قناة اليرموك

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي – vertical.

قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تردد القناة: 12130.

معدل الاستقطاب: عمودي vertical.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: بدون تشفير

قناة الفجر الجزائرية القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي – Horizontal.

تردد قناة ATV التركية

تردد القناة: 11628.

اتجاه البحث: أفقي Horizontal.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

اسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس