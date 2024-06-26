لو مشيت في الشارع هتدفع غرامة!! .. رسميًا تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر 2024

كثير من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر للعام الحالي 2024 اذ أن المواطنين يقومون بالاستعداد لتطبيق القرار بغلق المحلات الجديد عقب ان تم الاعلان من جانب الدكتور مصطفى مدبولي الذي يكون رئيس مجلس الوزراء عن تلك المواعيد وهذا ويتم تنفيذها بدءا من بداية شهر يوليو القادم وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل التي تخص تلك المواعيد التي تتعلق بغلق المحلات التجارية بجمهورية مصر العربية للعام الحالي 2024.

مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر 2024

عدد كبير للغاية من الأشخاص يتساءلون عن مواعيد غلق المحلات الجديد اذ ان ذلك القرار الخاص بمواعيد غلق المحلات جاء في حيز الخطة الخاصة من الدولة للحد من الأحمال وكذلك التخفيف من الأزمة المتعلقة بانقطاع الكهرباء وهو ما بينه رئيس مجلس الوزراء بالمؤتمر الصحفي قبل ذلك كما انه تبعا لما تم التنويه عنه باجتماع مجلس الوزراء فإن المواعيد الخاصة بغلق المحلات التجارية التي تكون بدايتها من شهر يونيو تكون متضمنة كل المحلات التجارية التي تقوم منفردة بالطرق وكذلك المولات والشوارع وهذا من الساعة 10:00 مساء.

المحال المستثناة من قرار غلق المحلات 2024

انه على حسب ما جاء بمؤتمر مجلس الوزراء فإنه يتم استثناء الصيدليات بالإضافة إلى المطاعم والسوبر ماركت من القرار الخاص بمواعيد غلق المحلات ويتم غلقها في الساعة 1:00 صباحا، كذلك أن اللواء هشام أمنة الذي يكون وزير التنمية المحلية وايضا رئيس اللجنة العليا الخاصة بترخيص المحل التجاري نوه عن الصيغة التنفيذية للقرار.