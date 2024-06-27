اضبط تردد قناة CN بالعربية 2024 كرتون نتورك الجديد عبر النايل سات وعرب سات بدون انقطاع

نتابع معكم تردد قناة CN بالعربية 2024 عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تعد قناة نتورك بالعربية واحدة من أهم القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، والتي يقبل على مشاهدتها ملايين المتابعين من الأطفال، وذلك نظرا لأنها تعرض محتوى مسلي وممتع للطفل ومناسب للفئة العمرية له من أفلام كرتونية وأغاني وبرامج على مدار اليوم، ومحتواها يخلو تماماً من أي مناظر خادشة للحياء ولا تتناسب مع عادات مجتمعنا العربية، وهذا السبب جعلها من أقوى قنوات الأطفال خلال هذه الفترة.

تردد قناة CN بالعربية 2024

تُعرض على قناة كرتون نتورك بالعربية عدد كبير من الأفلام الكرتونية التي يفضلها الأطفال بشكل كبير، ومن أبرزها “كرتون توم وجيري” حيث تعرض يومياً حلقات من الفيلم الكرتوني الشهير توم وجيري الذي يحكي فيه مغامرات الكوميدية التي تحدث بين القط توم والفأر جيري، بالإضافة إلى أفلام كرتونية أخرى منها:- كرتون بن تن، وكرتون فتيات القوة، مستر بين، أبطال التايتنز، غامبول، وغيرها.

ولاستقبال تردد قناة كرتون نتورك الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات، قم بضبط أجهزة استقبالكم عبر التردد الآتي:-

التردد هو: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 3/4.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية HD

ولتنزيل تردد CN بالعربية 2024 عبر القمر الصناعي النايل سات HD من خلال هذه الترددات:-

التردد:- 12225/ 12226 / 11277.

الاستقطاب:- أفقي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

الجودة:- HD.

ويذكر أن انطلقت قناة CN بالعربية في عام 2010 وهي من القنوات التي تعمل على مدار 24 ساعة بدون تشويش وبجودة عالية في الصوت ونقاء في الصورة.