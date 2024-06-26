منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024 OpenEMIS Core للاستعلام عن النتائج

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024، تم إطلاق منصة OpenEMIS Core من قبل وزارة التعليم الأردنية في الآونة الأخيرة، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات التعليمية للطلاب، وهذا مما سهل على الطلاب أمور كثيرة ومنها الاستعلام على نتائج الامتحانات، ونظرا لأن هذه الفترة هي وقت ظهور النتائج لكافة فئات الطلاب، فقد تزايد عدد الطلاب الراغبين في التسجيل بالمنصة، وفيما يلي نتعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الأردن من خلال منصة اوبن ايمس.

منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024

من المقرر ظهور نتائج الطلاب بالأردن خلال الفترة القادمة، ولذلك وتيسيرا من وزارة التعليم الأردنية لطلابها، فقد حرصت الوزارة على تفعيل منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024، وذلك في إطار الاستعداد لإعلان النتائج للفصل الدراسي الثاني، ويمكن التسجيل بالمنصة حسب الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع أوبن إيمس الرسمي .

. الضغط على زر تسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم والرقم الوطني الخاص بالطالب.

اضافة كلمة المرور الخاصة بالطالب.

النقر على زر تسجيل الدخول.

من ثم اختر الخدمات وحدد نتائج الطلاب.

انقر على استعلام ثم تظهر العلامات أمامك.

علامات الطلاب الأردن 2024 اوبن ايمس

بعد أن تمت عملية تسجيل الدخول إلى منصة اوبن ايمس علامات الطلاب الاردن 2024 بنجاح، عليك اتباع بعض الخطوات الأخرى للاستعلام عن النتائج، وذلك كما يلي: