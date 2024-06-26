رابط حجز موعد فحص نظر قرطبة أون لاين 2024 كيفية تجديد الرخصة ودفع الرسوم

يستطيع جميع الأشخاص الآن حجز موعد فحص نظر قرطبة أون لاين، حيث يمكنكم حجز الموعد دون الذهاب إلى أي مكان، وذلك بهدف تيسير الأمر عليكم، ومن المعروف أن ذلك الفحص يكون متعلق برخصة القيادة، كما أن يعتبر ذلك الفحص من أهم الإجراءات التي تساعد المواطنين والمقيمين على استخراج رخصة القيادة، وذلك الفحص للتحقق من سلامة النظر والقدرة على تمييز الألوان.

أماكن القيام بفحص نظر قرطبة 2024

قامت وزارة الداخلية بتوفير عدة مراكز لكي يتم فيهم الفحص الخاص بالنظر كي يستطيع الجميع الحصول على رخصة القيادة بكل سهولة، ومن تلك المراكز مركز قرطبة وهو متوفر في العاصمة وأيضًا متوفر في الفروانية ومركز مديرية أمن الأحمدي في محافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير، وأيضًا مركز مديرية أمن الجهراء في محافظة الجهراء.

طريقة حجز موعد لعمل فحص النظر 2024

من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين الآن معرفة طريقة حجز موعد لعمل فحص النظر في قرطبة أون لاين؛ لذلك تم الإعلان عن الطريقة التي يجب اتباعها فهي تتمثل في الآتي:

يجب الدخول على المنصة التي يطلق عليه اسم متى المواعيد يجب بعد ذلك اختيار من القائمة الخدمات ثم الضغط على خدمة منصة وزارة الداخلية. يجب بعد ذلك الضغط على الخدمات من خلال الإدارة العامة للمرور. يجب أن تقوموا بالضغط على خيارات أخرى ثم الاختيار من القائمة المركز وتحديد الوقت والتاريخ. قوموا بالتأكيد على الموعد والاحتفاظ بنسخة منه.

كيفية تجديد الرخصة ودفع الرسوم 2024

تستطيعوا الآن تجديد الرخصة ودفع الرسوم عن طريق تطبيق بعض الخطوات السهلة والبسيطة، حيث يجب عليكم الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية ثم اختيار دليل الخدمة الإلكترونية وبعدها الضغط على تجديد الرخصة، يجب بعد ذلك أن تقوموا بإدخال جميع البيانات المطلوبة والضغط مرة أخرى على تجديد الرخصة ورفع جميع المستندات والأوراق، وسوف يتم إنشاء توقيع إلكتروني، ثم قوموا بالضغط على الموافقة على الأحكام والشروط واختيار طريقة الدفع ثم قوموا بطباعة الفاتورة.