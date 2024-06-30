تنويـــه ⭕ تفعيـــل موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط 2024 الدور الاول في كافة المحافظـــــأت برابط سهل لكل الأجهزة

يسعى عدد كبير من الطلاب إلى معرفة طريقة الاستعلام عبر موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط، وذلك في حالة ظهور النتيجة، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها سوف تقوم بطرح النتيجة فور صدورها على موقع الوزارة وموقع نتائجنا والذي نحن بصدد التعريف بطريقة الاستعلام من خلاله، وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحكومة التخفيف على الطلاب ومساعدتهم عند الاستعلام عن النتيجة.

موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها سوف تقوم بإعلان رابط نتيجة الثالث متوسط فور صدورها على موقع الوزارة وعبر موقع نتائجنا لذلك يبحث عدد كبير من الطلاب عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عبر موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط، ويمكنهم ذلك بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

التوجه الى موقع نتائجنا m’azemna الرسمي على الإنترنت.

يجب عليك إدخال كود التحقيق الذي يظهر أمامك.

تحديد أيقونة نتيجة الثالث متوسط.

قم بتحديد أيقونة الدور الأول السنة الدراسية 2023,2024.

الضغط لكتابة كافة البيانات المطلوبة على الموقع من اسم الطالب ورقم الجلوس.

يجب على الطالب أن لا ينسى تحديد المحافظة التابع لها.

الضغط على كلمة عرض.

تظهر أمامك كشوفات بصيغة pdf، قم بتنزيلها، ومن ثم قم بالبحث فيها عن النتيجة المستعلم عنها.

آخر أخبار نتائج الثالث متوسط

يترقب طلاب الثالث متوسط العراق النتيجة بكل لهفة، من خلال حديثنا عن موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط، نوضح لكم آخر الأخبار التي تتعلق بالنتيجة والتي جاءت على النحو التالي: