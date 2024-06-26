“صرف رواتب الموظفين بزيادة 200% وزارة المالية”!!.. مصرف الرافدين يُعلن خبر جديد للمواطنين في العراق

في ظل استمرار صرف رواتب الموظفين بمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة داخل الدولة العراقية، بدأ العديد من موظفي الدولة يتساءل حول ما إذا كان الصرف بالزيادة الجديدة البالغه نحو 200% على قيمة الراتب الأساسي أم لا، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تتراوح بالفعل من 150% إلى 200%، على أن تشمل الفارق 50% الدرجات الثلاثة الأخيرة المتمثلة في العاشرة والتاسعة والثامنة.

الحصول على رواتب الموظفين

أوضحت وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الرافدين وغيرها من المصارف العاملة في دولة العراق، أن صرف رواتب بالموظفين جاء بقيمة الزيادة البالغ قيمتها 50% لبعض الدرجات الوظيفية في الدولة، إلا أنه جاري العمل في الوقت الحالي على تدبير التمويل الجديد الذي يشمل كافة الموظفين الآخرين، بحيث يتم العمل على توزيعه في أقرب وقت وبمختلف الحسابات البنكية الخاصة بهم.

خطوات الإستعلام عن صرف رواتب الموظفين في العراق

بعد أن تعرفنا معًا على حقيقة صرف رواتب الموظفين بالزيادات الجديدة، التي لم يتم صرفها بأكملها بعد، جاء الوقت على معرفة الخطوات المكلف اتباعها بحيث يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين بالقيمة الجديدة، وفقًا للأتي:-