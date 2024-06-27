“قدم الان”.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 وخطوات التسجيل

يرغب الكثير من أولياء الأمور التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، ومعرفة المستندات التي يجب إحضارها للتقديم، لكن يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر للتقديم وهي أن يبدأ سن التقديم لرياض الأطفال من 4 سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات، كما يجوز النزول إلى سن ست سنوات في حالة وجود أماكن شاغرة فقط، وفي هذا السياق دعونا نترك لكم رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 وخطوات التسجيل لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

المستندات المطلوبة للتقديم على الصف الأول الابتدائي

حدد قطاع المعاهد الأزهري المستندات المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي وهي تتمثل فيما يلي:

أصل شهادة ميلاد الطالب ونسخة منها.

البطاقة الصحية للطالب مع شهادة تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية.

الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين.

فاتورة الكهرباء أو التليفون أو المياه لإثبات محل الإقامة.

4 صور شخصية مقاس 4*6.

خمسة أظرف يسجل فيها عنوان الطالب.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 وخطوات التسجيل

للتقديم على الصف الأول الابتدائي الازهري يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلي بوابة الأزهر الشريف من خلال الضغط هنا.

اختيار خدمات الأزهر الشريف.

يليه اختيار التقديم الصف الأول الابتدائي.

قم بتسجيل الدخول وقم بتدوين بيانات الطالب.

ملء طلب التقديم.

يجب طباعة استمارة التقديم.

السن المطلوب للتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

لا يقل سن المتقدم عن ست سنوات.

لا يزيد سن المتقدم عن تسع سنوات.

يجوز النزول السن ل 6 شهر كحد أدني لسن القبول في حال وجود أماكن شاغرة.

يذكر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق بعد المراجعة من قبل اللجنة المختصة، وعلي ولي أمر الطالب خلال خمسة عسر يوم من تاريخ إعلان التنسيق الإلكتروني الذهاب إلي المعهد لاستيفاء ملف التقديم للطالب وإجراء مقابلة شخصية للطالب أيضا.