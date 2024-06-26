افتــح رابط نتائج التاسع اليمن 2024 الدور الاول موقع Www yemenexam com + موقع وزارة التربية والتعليم moe-ye.net صنعاء وعدن باقي المحافظات

الكثير من طلاب وطالبات الصف التاسع اليمني ينتظرون نتائج التاسع اليمن في جو يملؤه الخوف والترقب والقلق، ومما يزيد من هذا القلق هو تأخر الإعلان عن النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث انتهى الطلاب من امتحاناتهم منذ فترة زمنية ليست بالقريبة، وكان من المتوقع أن تظهر النتيجة في وقت لاحق، ولكن حتى الآن لم تظهر النتيجة.

نتائج التاسع اليمن

تعد مرحلة التاسع اليمني مثلها مثل أي مرحلة أخرى من مراحل التعليم في دولة اليمن، حيث يتم الإعلان عن نتائج التاسع اليمن بعد صدورها على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وموقع الإدارة العامة للاختبارات، ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية اليمنية على الإنترنت.

بعدها يتم الضغط لتحديد أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعدها عليك الضغط على كلمة نتائج الطلاب.

يجب على الطلاب أن يقوم بتحديد الصف الدراسي والعام المستعلم عنه.

اختيار نتيجة الدور الأول.

بعدها عليك القيام بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

الضغط على أيقونة العرض.

بسرعة بالغة تظهر النتيجة على الشاشة.

آخر أخبار النتيجة

وأما عن آخر أخبار نتائج التاسع اليمن، فهو ما نوضحه لكم من خلال السطور التالية: