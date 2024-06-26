“كيفاش تحصل على شقة أحلامك” رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر aadl.com.dz الشروط والخطوط

يود العديد من المواطنين في الجزائر التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 حيث يتم منح المواطنين المستحقين وحدات سكنية بالإضافة إلى العديد من التسهيلات في عملية السداد، كما أتاحت الحكومة الجزائرية التسجيل في برنامج دعم سكنات عدل بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في سكنات عدل.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3

يبحث الكثير عن معرفة كيفية التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 حيث يمكن التسجيل بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة عدل الإلكترونية.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

ثم اختر برنامج سكنات عدل 3.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد قراءة الشروط والضوابط اضغط على كلمة موافق.

قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.

اضغط على كلمة تقديم الطلب.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.

شروط القبول في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان والعمران في الجزائر عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم سكنات عدل 3 لأجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وجاءت الشروط على النحو التالي: