أنت أول واحد هتشوفها.. شاهد الحلقة الأولى من مسلسل المتوحش الموسم 2.. من هنا 

استطاع مسلسل المتوحش في الجزء الأول له تحقيق نجاح باهر وحقق أعلى نسبة مشاهدة، لذلك أصبح هذا السؤال متى موعد مسلسل المتوحش الموسم 2؟ متصدر محرك البحث جوجل في الفترة الأخيرة حيث يرغب العديد من الأشخاص في أنحاء العالم التعرف على موعد بثه، وخاصة بعد انتهاء الموسم الأول له عند حدث مهم جداً، وفي السطور التالية سوف نوافيكم بكل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

مسلسل المتوحش الموسم 2

ولأول مرة يتم بث مسلسل المتوحش للموسم الأول له كان في شهر سبتمبر 2023 واستطاع تحقيق نجاح غير متوقع وكبير جدًا، لذلك يبحث الجميع عن مسلسل المتوحش الموسم 2، فأحداث هذا المسلسل تحكي عن شخصية يامات الذي تم خطفه وهو في عمر الخمس أعوام زوج أمه لكي ينتقم منها، ثم بعد ذلك يمر بطل المسلسل بظروف قاسية ويكون معرض للتعذيب حتى وجد نفسه في الشارع يقوم بلم القمامة حتى يتمكن من العيش والقدرة على شراء طعامه، وبعد فترة من الوقت تعرف على بعض الأطفال ليصبحوا مثل أخواته.

ومع مرور السنين يكتشف أنه يمتلك عائلة ولديه أم ثم تبدأ رحلة انتقامه، واكتشف يامان جميع أخوته في الحلقات الأخيرة أن شيبنام وسرحان هم السبب في خطفه وهو صغير، وأن كلًا من شيبنام وسرحان كانوا على علاقة غير شرعية وقامت بإنجاب طفل منه وأثناء ولادتها انتقلت إلى رحمة الله، وقام يامان بتربية هذا الطفل على الرغم من ظلم سرحان له.

أبطال مسلسل المتوحش

يتم عرض مسلسل المتوحش مرة واحدة كل أسبوع وهو يوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءا على قناة أون تركي أو قناة فوكس التركية، ويتم عرض حلقات قصيرة من المسلسل من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على قناة إم بس سي وان، وإليكم أبطال مسلسل المتوحش: