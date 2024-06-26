“هنا” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“هنا” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي
أستعلم الآن|. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس من الرابط الرسمي

في ترقب كبير من قبل العديد من الطلاب والطالبات داخل مرحلة الصف التاسع في جميع محافظات اليمن، بالإضافة إلى أن النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة الراغبين في التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة المتمثلة في مرحلة الثانوية، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تحميل نتائج الصف التاسع اليمن 2024

وتتمثل أبرز خطوات القيام بالاستعلام عن نتائج الصف التاسع في محافظات اليمن، والتعرف على الدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة  في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا لما يلي: –

  • يجب التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت.
  • ثم يتم الانتقال إلى قسم النتائج مع تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.
  • ليتم إدخال رقم الجلوس والنقر على زر “أنا لست روبوت”.
  • الضغط على أيقونة “بحث”.
  • حتى يتم في نهاية الأمر الكشف عن نتائج الصف التاسع بالدرجات.
"هنا" نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي
“هنا” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

كيف أعرض نتيجة التاسع في اليمن 2024

وهناك طريقة أخرى لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن وبمختلف المحافظات، وفقًا للخطوات الأتية:-

  • الانتقال إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات عبر الموقع الرسمي.
  • مع تدوين بيانات الدخول.
  • على أن تتمكن من اختيار “الصف التاسع”.
  • مع النقر على زر “استعلام”.
  • بحيث تقوم بعرض نتائج الصف التاسع في اليمن وكافة المحافظات.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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