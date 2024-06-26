لولو واو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات بأقوى إشارة مجاناً

تردد قناة وناسة الجديد 2024 ، قناة وناسة أصبحت من القنوات الفضائية المعروفة والمحبوبة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تتميز بتقديم محتوى متنوع وممتع مخصص للأطفال تعد القناة بيئة آمنة و ترفيهية للصغار، حيث يتم تصميم البرامج والعروض بشكل يلائم اهتمامات الأطفال ويساهم في تنمية مهاراتهم العقلية والاجتماعية، يشمل المحتوى المقدم على القناة الأغاني الخفيفة والأناشيد التعليمية والقصص الكرتونية ذات الرسوم المتحركة الملونة، ما يساعد في جعل تجربة المشاهدة ممتعة وتعليمية في الوقت نفسه.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

قامت إدارة قناة وناسة بإطلاق تردد جديد ومستقل للقناة تحت اسم وناسة بيبي بهدف تحسين جودة البث لتفادي مشكلات البث المتكررة مثل التشويش والانقطاعات تم نقل القناة إلى تردد جديد لضمان استمرارية البث وتحسين تجربة المشاهدين، حيث أعلنت القناة عن الترددات الجديدة على النحو التالي:

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11470 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة البث: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة البث: HD

هذه الإحداثيات الجديدة تعكس التزام قناة وناسة بتقديم خدمة متميزة للمشاهدين وتعزز من إمكانية الوصول إلى المحتوى بجودة عالية دون تداخلات تقنية مما يعزز من تجربة المشاهدة للأطفال وأسرهم.

تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال 2024

يمكن لجميع المشاهدين تعيين تردد قناة وناسة على أجهزة الاستقبال بسهولة لإضافة البهجة والسرور إلى حياة الأطفال ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية: