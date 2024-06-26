“المطبخ السعودي” طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن بأسرار أشهر الشيفات وطعم ولا أروع

طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن تعتبر واحدة من الطرق التي تبحث عنها العديد من ربات المنزل من أجل تحضيرها تلك الأكلة الشهية كما أنها واحدة من الأكلات المشهورة في السعودية حيث هذه الطريقة عبارة عن طبخ اللحم على الجمر، ولكن الكثير على الرغم من معرفتهم هذه الأكلة الشهية لا يعرفون المكونات الخاصة وكذلك طريقة تحضيرها، وهذا ما سوف نوضحه لكم في موضوعنا هذا المكونات الخاصة بهذه الأكلة وطريقة تحضيرها.

مكونات الحنيذ السعودي باللحم المدخن

يجب على من يريد معرفة طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن معرفة المكونات الخاصة بهذه الأكلة الشهية من المطبخ السعودي بكمياتها المعينة دون زيادة أو نقصان، ومن هذه المكونات ما يأتي:

كيلو من اللحم المقطع.

٢ كوب من الأرز الذي تم نقعه وتصفيته.

حبتان من الجزر المبشور.

حبتان من الفلفل الرومي المقطع.

٤ معالق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من اللوز الذي تم تحميصه.

٤ مكعبات من مرقة الدجاج.

٤ حبات من الحبهان الأخضر.

١٠ حبات من الفلفل الأسود الحبّ.

ورقتين لورا.

ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل.

قطعة من الفحم المشتعل.

طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن

بعد أن تم إحضار كافة المكونات المطلوبة بالكميات المحددة تستطيع تحضير تلك الأكلة الشهية عن طريق اتباع الخطوات التالية: