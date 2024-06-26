“المطبخ السعودي” طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن بأسرار أشهر الشيفات وطعم ولا أروع

طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن تعتبر واحدة من الطرق التي تبحث عنها العديد من ربات المنزل من أجل تحضيرها تلك الأكلة الشهية كما أنها واحدة من الأكلات المشهورة في السعودية حيث هذه الطريقة عبارة عن طبخ اللحم على الجمر، ولكن الكثير على الرغم من معرفتهم هذه الأكلة الشهية لا يعرفون المكونات الخاصة وكذلك طريقة تحضيرها، وهذا ما سوف نوضحه لكم في موضوعنا هذا المكونات الخاصة بهذه الأكلة وطريقة تحضيرها.
مكونات الحنيذ السعودي باللحم المدخن
يجب على من يريد معرفة طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن معرفة المكونات الخاصة بهذه الأكلة الشهية من المطبخ السعودي بكمياتها المعينة دون زيادة أو نقصان، ومن هذه المكونات ما يأتي:
- كيلو من اللحم المقطع.
- ٢ كوب من الأرز الذي تم نقعه وتصفيته.
- حبتان من الجزر المبشور.
- حبتان من الفلفل الرومي المقطع.
- ٤ معالق كبيرة من زيت الزيتون.
- نصف كوب من اللوز الذي تم تحميصه.
- ٤ مكعبات من مرقة الدجاج.
- ٤ حبات من الحبهان الأخضر.
- ١٠ حبات من الفلفل الأسود الحبّ.
- ورقتين لورا.
- ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل.
- قطعة من الفحم المشتعل.
طريقة الحنيذ السعودي باللحم المدخن
بعد أن تم إحضار كافة المكونات المطلوبة بالكميات المحددة تستطيع تحضير تلك الأكلة الشهية عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يتم وضع الفلفل الأسود وورق اللورا ومسحوق الزنجبيل والحبهان وكذلك القرنفل، وذلك في مطحنة كهرباء وطحنها بصورة جيدة حتى يصبح مسحوق ناعم.
- يتم وضع كوب من المياه مع رشة ملح وملعقتين من زيت الزيتون على المسحوق الناعم ثم يتم خلطهم جميعاً.
- يتم وضع الخليط السابق على اللحم وخلطه بصورة جيدة في كافة الجوانب ويتم وضعه على نار حرارتها متوسطة حتى ينضج اللحم الذي وضعته.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطعة الفحم المشتعل في وسط اللحم في القدر بعد رفعه عن النار.
- نقوم بعد ذلك بتغطية القدر بصورة جيدة حتى يأخذ رائحة الفحم.
- نقوم بوضع قدر آخر فيه كمية زيت الزيتون وكمية مرقة الدجاج على النار وتركها إلى أن تغلي.
- نقوم بعد ذلك بوضع الأرز على كمية مرق الدجاج ووضع جزر مبشور ورشة ملح وكذلك شرائح الفلفل، ونتركه على النار حتى النضج.
- بعد ذلك نضع الأرز في طبق وعليه قطع اللحم ويصبح جاهز للتقديم.