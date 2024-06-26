رددوا الآن.. دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. أدعية لتذكر الإجابة

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، تشهد الأسر والطلاب فترة من التوتر والقلق مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والتي تعد من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب في هذا الوقت الحساس يلجأ الأهل إلى الدعاء والتضرع إلى الله آملين أن يعينهم ويمنحهم القوة والثقة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والمصيرية، تعد الثانوية العامة بوابة للعديد من الفرص المستقبلية، لذا يبذل الطلاب جهدًا كبيرا في الاستعداد والتحضير، في حين يبقى دعم الأهل النفسي والمعنوي عاملا أساسيا في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وقدرتهم على النجاح.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

بعض الأدعية التي يمكن أن يدعو بها طلاب الثانوية العامة للنجاح والتوفيق:

دعاء النجاح والتوفيق

“اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً.”

دعاء الفهم والحفظ

“اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام.”

دعاء تيسير الأمور

“اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.”

دعاء الاستعانة بالله

“يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.”

دعاء التوفيق والهداية

“اللهم إني أسألك التوفيق في كل أمور حياتي والهداية إلى صراطك المستقيم.”

دعاء القوة والثبات

“اللهم إني أسألك القوة والثبات على طريق الحق، وأن تجعلني من الناجحين في الدنيا والآخرة.”

أتمنى لك ولجميع طلاب الثانوية العامة النجاح والتوفيق في دراستهم وحياتهم المستقبلية.