“أفضل 10 شفرات” شفرات جاتا سان اندرياس كاملة 2024 GTA SAN AND [عدم الموت + سيارات + طائرة حربية + أسلحة + نساء]

شفرات جاتا سان اندرياس كاملة 2024 يبحث عنها محبين لعبة جاتا العالمية، وهي من أشهر الألعاب وأكثرها من حيث عدد التحميلات والسبب في شهرة هذه اللعبة أنها تقدم روح منافسة شديدة ودائمًا ما ينزل لها تحديثات ومجموعة من الشفرات تمنح اللاعب ميزات مختلفة، وفي هذا المقال سندرج لك العديد من الشفرات التي تجعلك مسيطر في اللعبة.

شفرات جاتا سان اندرس كاملة

نقدم لك مجموعة من شفرات جاتا سان اندرياس كاملة 2024 يمكنك استخدام أي شفرة تريدها، وهذه الشفرات تجعلك محترف ومميز في اللعبة فهناك شفرة تمنحك الصحة الكاملة غير المحدودة، وذخيرة غير محدودة، وتصويب تلقائي للأسلحة وغيرها وغيرها من الشفرات كالتالي:

لزيادة وزن الشخص: BTCDBCB. تصويب تلقائي للأسلحة: OUIQDMW. قفزات خارقة: KANGAROO. للحصول على طقس ممطر: AUDUFRJ. للحصول على مظلة صاروخية: YECGAA. لجعل السفن تطير: AFSNMSMW. لتحصل على طائرة هيدرا هليكوبتر: AEDFHRB. لتحصل على سيارات سريعة جدًا: QWXGAAM. لكي تفعل النيترو لكل السيارات: COXEFGU. لتتمكن من جعل كل سيارات لوس سانتوس متاحة لك: A45AC94. لتحصل على صحة كاملة ودرعًا واقيًا: HESOYAM. حزمة الأسلحة الأولى: LXGIWYL. حزمة الأسلحة رقم 2: PROFESSIONALSKIT. أما حزمة الأسلحة الثالثة: UZUMYMW.

مزايا شفرات لعبة جاتا سان اندرس

تتميز شفرات جاتا سان اندرياس كاملة 2024 بالعديد من المميزات التي تجعلك متقدم جدًا في اللعب وتتفوق على أعدائك: