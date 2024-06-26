“بالبخار” طريقة عمل منتو اللحم بتكات الشيفات مناسبة للعزومات “بطلي تشتريها بالغالي تاني”

طريقة عمل منتو اللحم تعتبر واحدة من الأكلات الرائعة والمميزة للشعب السعودي، وهي اكلة تشتهر بها في الأساس بلاد بخارى وهذه الأكلة ما هي إلا عبارة عن عجينة طرية محشية باللحم، وبعد أن يتم تحضريها تقدم مع نوعين من الصلصات المختلفة الأولى تكون صلصة اللبن بالثوم وهناك النوع الثاني وهي الصلصة الحمراء اللتان تضيف نكهة مميزة لهذه الأكلة الرائعة الشهية.

طريقة عمل منتو اللحم

بعد أن وضحنا طريقة عمل منتو اللحم هناك مقادير معينة يجب توافرها من أجل تحضيرها حيثر تنقسم أكلة منتو اللحم إلى قسمين الأولى وهي العجين والثانية وهي الحشو، وطريقة تحضير كل واحدة من الاثنين تكون كما يلي:

طريقة تحضير العجين:

عدد ٢ كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من المياه.

ملح مقداره نصف ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير الحشو:

إحضار كمية من اللحم المفروم مقدارها ربع كيلو.

إحضار حبة بصل واحدة مفرومة.

كسبرة يابسة مقدارها ملعقتين كبيرتين.

ملح مقداره ملعقة كبيرة.

فلفل اسود مقداره ملعقة كبيرة.

خطوات عمل منتو اللحم

يستطيع أي أحد تحضير أكل منتو الشهية بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية: