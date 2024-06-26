“بالبخار” طريقة عمل منتو اللحم بتكات الشيفات مناسبة للعزومات “بطلي تشتريها بالغالي تاني”

طريقة عمل منتو اللحم تعتبر واحدة من الأكلات الرائعة والمميزة للشعب السعودي، وهي اكلة تشتهر بها في الأساس بلاد بخارى وهذه الأكلة ما هي إلا عبارة عن عجينة طرية محشية باللحم، وبعد أن يتم تحضريها تقدم مع نوعين من الصلصات المختلفة الأولى تكون صلصة اللبن بالثوم وهناك النوع الثاني وهي الصلصة الحمراء اللتان تضيف نكهة مميزة لهذه الأكلة الرائعة الشهية.
طريقة عمل منتو اللحم
بعد أن وضحنا طريقة عمل منتو اللحم هناك مقادير معينة يجب توافرها من أجل تحضيرها حيثر تنقسم أكلة منتو اللحم إلى قسمين الأولى وهي العجين والثانية وهي الحشو، وطريقة تحضير كل واحدة من الاثنين تكون كما يلي:
طريقة تحضير العجين:
- عدد ٢ كوب من الدقيق.
- ثلاثة أرباع كوب من المياه.
- ملح مقداره نصف ملعقة صغيرة.
طريقة تحضير الحشو:
- إحضار كمية من اللحم المفروم مقدارها ربع كيلو.
- إحضار حبة بصل واحدة مفرومة.
- كسبرة يابسة مقدارها ملعقتين كبيرتين.
- ملح مقداره ملعقة كبيرة.
- فلفل اسود مقداره ملعقة كبيرة.
خطوات عمل منتو اللحم
يستطيع أي أحد تحضير أكل منتو الشهية بكل سهولة ويسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب تحضير العجين في البداية حيث يتم خلط كوبين من الدقيق اللذان حضرناهم ثم إضافة نصف ملعقة الملح الصغيرة.
- يتم وضع خليط الملح والدقيق في وعاء ويتم إضافة ثلاثة أرباع كوب المياه بصورة تدريجية.
- يتم أثناء إضافة المياه خلط المقادير بصورة جيدة حتى يصبح لدينا عجين متماسك بصورة ممتازة.
- بعد أن تم تحضير العجين نقوم بتحضير الحشو حيث يتم إحضار وعاء آخر ووضع مقدار اللحم المفروم الذي احضرناه وهو ربع كيلو.
- نقوم بإضافة حبة البصل المفروم ثم خلطها مع كمية اللحم.
- بعد ذلك نضيف ملعقتين الكسبرة الكبيرة ونستمر بالخلط.
- ثم بعد ذلك نضيف ملعقة الملح الكبيرة وملعقة الفلفل الأسود الكبيرة، ونقوم بالخلط بشكل جيد.
- بعد أن قمنا بتحضير الحشو والعجين نقوم بتقطيع العجين في شكل شرائح رفيعة أو سميكة حسب الرغبة.
- ثم نضيف الحشو الذي حضرنها ونغلق عليها العجين.
- يتم وضعها على البخار لمدة ٤٠ دقيقة.
- في النهاية نقوم بتقديمها كما هي أو قطع فلفل حار على وجه العجين أو إضافة الصلصات حسب الرغبة.