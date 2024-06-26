“كيفاش نسجل” خطوات تسجيل سكنات عدل 3 الجزائر 2024 برابط مباشر وشروط التقديم عبر وكالة العدل inscription.aadl.dz

في ظل إرتفاع أسعار المساكن والأبنية العقارية داخل دولة الجزائر، تم إصدار قرار بأنه سيتم بناء مساكن للمواطنين الغير قادرين على العيش في مساكن خاصة بهم بسبب الظروف الاقتصادية التي يمرون بها، وقامت بتوفير لهم مساكن بأسعار مخفضة وبشروط سهلة وبسيطة تتناسب مع الفئة المطروح لها الدعم، حيث تسعى الجزائر لرؤية أبنائها في أفضل حال وأن لا يكون هناك أي فروق فردية بين الفرد وذويهم من طبقات المجتمع، ولمعرفة خطوات طلب سكنات عدل 3 تابع الفقرات القادمة.

خطوات تسجيل سكنات عدل 3

في حين رغبت في تقديم طلب الحصول على السكنات عدل 3 عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالموقع وكاله العدل لتسهيل على كافة المواطنين، ولكن يلزمك أن تقوم بإتباع هذه الخطوات، وهي كالتالي:

في بادئ الأمر عليك أولاً أن تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوكالة العدل.

ومن ثم الدخول إلى الموقع بشكل مباشر وتسجيل الدخول إليه.

بعدها أذهب إلى العنوان الخاص بأيقونة (سكنات العدل) المتواجدة في (الخدمات الإلكترونية).

ضع كافة البيانات المطلوبه منك، ومن ثم قم بإرفاق جميع الوثائق المذكورة من قبل الهيئة.

بعد ذلك قم بإتمام مراجعة التأكد على المعلومات التي تم وضعها للتعرف على مدي صحتها.

ومن ثم قم بإرسال طلبك، واستعلم عنه من حين لآخر حتى يتم الإنتهاء من مراجعة الطلب.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

في حين قمت بالذهاب في طلب سكنات عدل ثلاثة ولا تعرف ماهي شروط المطلوبة لها تابع النقاط التالية، سيتم ذكر البعض منها: