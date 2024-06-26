“عيش اجواء الاكشن والمغامرة”.. طريقة تحميل جاتا جراند ثفت اوتو 5 Grand Theft Auto الاصدار الاخير للاندرويد والايفون بمزايا رهيبة

طريقة تحميل جاتا جراند ثفت اوتو 5، يبحث الالاف من محبي الالعاب الالكترونية عن طريقة تحميل جاتا جراند ثفت اوتو 5 التي تعد واحدة من اجمل العاب الاكشن والمغامرة التي تجعلك تعيش اجواء ممعتة ومغامرة لا تنتهي، وقد تم اتاحت لعبة جاتا جراند ثفت اوتو 5 على المتاجر الالكترونية لأجهزة الايفون والاندرويد ليتمكن أي شخص من تحميل اللعبة في أقل من دقيقة والاستمتاع بها في أوقات الفراغ، واليكم طريقة تحميل جاتا جراند ثفت اوتو 5 اخر اصدار بخطوات بسيطة.
طريقة تحميل جاتا جراند ثفت اوتو 5
يمكنك اتباع طريقة تحميل جاتا جراند ثفت اوتو 5 على هاتفك الاندرويد والايفون بسهولة من خلال اتباع تلك الخطوات:
- قم بالدخول إلى المتجر الالكتروني الموجود على هاتفك.
- قم بالبحث عن اللعبة من خلال إدخال الاسم الخاص بها إلى محرك البحث الخاص بالمتجر.
- بعد ظهور الايقونة الخاصة باللعبة، يمكنك الضغط على كلمة “تثبيت”.
- في خلال دقائق سيتم تحميل اللعبة على هاتفك.
- الآن اضغط على كلمة “فتح” ليتم تشغيل اللعبة فورا.
لعبة جاتا جراند ثفت اوتو 5 الاصدار الاخير
أما عن مزايا لعبة جاتا جراند ثفت اوتو 5 الاصدار الاخير فهي كما يلي:
- من أكثر الألعاب الواقعية من ناحية المؤثرات، والتي تقوم على مجموعة قوية منها، سواء كان ذلك من ناحية الصوت أو الصورة.
- يمكنك التحكم في اللعبة بسهولة لتصل إلى أعلى المستويات بها.
- تقوم على قصة مميزة، يتم عرضها من خلال مهام لها العديد من الشخصيات، وبذلك تمنحك تجربة لعب ممتعة أيضا.
- تقوم اللعبة على توفير العديد من المركبات والأسلحة التي يمكن من خلالها تنفيذ الأهداف الخاصة باللاعب.
اكواد جاتا جراند ثفت اوتو 5
- الهواتف المحمولة الاسود: 1-999-367-3767 (EMP DROP)
- وضع السكر: 1-999-547-861 (LIQUOR)
- الذخيرة المتفجرة: 1-999-444-439 (عالية EX)
- ضربات اليد المتفجرة: 1-999-468-42637 (الأيدي الساخنة)
- الحركة السريعة: 1-999-228-8463 (CATCH ME)
- PAINKILLER – يجعلك خالداً
- TURTLE – يعيد شحن الصحة والدروع
- FUGITIVE- يزيد من مستوى البحث
- LAWYERUP – يقلل من مستوى البحث
- POWERUP – يعيد شحن القدرة الخاصة
- SLOWMO – وضع الحركة البطيئة
- DEADEYE – التصويب بالحركة البطيئة
- SKYDIVE – يمنح مظلة