سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري فى البنوك المصرية مع نهاية التعاملات

تعد مسألة معرفة سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، من الأمور المهمة للكثير من الناس، وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين تعود تقلبات سعر العملة الخضراء في الأسواق إلى عدة عوامل منها نسبة الطلب مقارنة بالعرض في السوق والأحداث العالمية التي تؤثر بشكل كبير على حركة العملات في معظم الدول، تقوم البنوك المصرية يوميا بعرض سعر الدولار للبيع والشراء، مما يتيح للمستثمرين والأفراد متابعة التغيرات في السعر والتعامل وفقًا لذلك.

سعر الدولار اليوم يشكل محط اهتمام كبير للكثيرين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة على مستوى العالم، تعتمد تحركات سعر العملة الأمريكية على تفاعل العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية المتعلقة بالسياسات النقدية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري

اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 تعرض البنوك المصرية أسعار الدولار الأمريكي كما يلي:

في البنك الأهلي المصري يبلغ سعر الشراء 48.27 جنيه مصري بينما يصل سعر البيع إلى 48.37 جنيه مصري.

في البنك التجاري الدولي (CIB) يسجل سعر الشراء 48.33 جنيه مصري في حين يصل سعر البيع إلى 48.43 جنيه مصري.

بنك مصر يقدم سعر الشراء عند 48.27 جنيه مصري وسعر البيع عند 48.37 جنيه مصري.

بنك القاهرة يعرض سعر الشراء عند 48.33 جنيه مصري وسعر البيع عند 48.43 جنيه مصري.

بنك الإسكندرية يسجل سعر الشراء عند 48.27 جنيه مصري وسعر البيع عند 48.37 جنيه مصري.

بنك قناة السويس يحدد سعر الشراء عند 48.25 جنيه مصري وسعر البيع عند 48.35 جنيه مصري.

بنك المصرف المتحد يعرض سعر الشراء عند 48.25 جنيه مصري وسعر البيع عند 48.35 جنيه مصري.

بالإضافة إلى ذلك، يسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.33 جنيه مصري للشراء و 48.43 جنيه مصري للبيع.

بينما في البنك المصرف المتحد يصل سعر الشراء إلى 48.33 جنيه مصري وسعر البيع إلى 48.43 جنيه مصري.

سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم ارتفاعاً طفيفاً في بعض البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري جاءت الأسعار كالتالي: