100 دولار كم دينار.. تحديث سعر الدولار أمام الدينار العراقي في نهاية تعاملات اليوم

مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر يونيو 2024، استقر سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في العديد من المصارف والبنوك الحكومية والخاصة، خاصة بعد عدة ارتفاعات جديدة قد شهده في الفترة الماضية وأثرت بشكل كبير على العديد من المواطنين، مع رفع أسعار النفط والاحتياجات الأساسية أمام كافة المواطنين العراقيين.

تحديث سعر الدولار أمام الدينار العراقي

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي الكثير من المصارف العراقية، ومن بينها الأتي:-

بلغ سعر الدولار أمام الدينار لـ 1.313 دينار.

بينما سجل سعر الـ 10 دولار ليبلغ نحو 13.128 دينار عراقي.

كما أن سعر الـ 100 دولار الأمريكي سجل 146.999 دينار.

وفي بورصة البصرة سجل الـ 100 دولار نحو 146.822 دينار عراقي.

كما أن سعر الـ 500 دولار بلغ 657.333 دينار عراقي.

تحديثات أسعار الدولار في البنوك العراقية

جاءت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي في المصارف والبنوك العاملة داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

سجل الـ 10 ألف دولار الأمريكي نحو 13.128.616 دينار.

كما أن سعر الدولار داخل بورصة السليمانية ليُسجل نحو 100 دولار الأمريكي لـ147.900 دينار عراقي.

وفي بورصة النجف زاد سعر الـ 100 دولار ليبلغ نحو 146.9999 دينار عراقي وفقًا لأخر تحديثات.

وتختلف أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار بإستمرار على مدار اليوم، بحيث يتعرف عليها جميع المواطنين والعملاء داخل المصارف والبنوك العراقية.