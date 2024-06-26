“انفينيكس هتكسر الأسواق” هاتف جديد 5G بكاميرا 108 ميجابكسل وإمكانيات جبارة وتصوير احترافي

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“انفينيكس هتكسر الأسواق” هاتف جديد 5G بكاميرا 108 ميجابكسل وإمكانيات جبارة وتصوير احترافي

أصبح لشركة انفنكس مكانة كبيرة بين مستخدمي الهواتف المحمولة وذلك بفضل تطورها الدائم في تصنيع أجود وأفضل أنواع الهواتف المحمولة، وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة وكان أخرها هاتف infinx note 40 G5, ذات الإمكانات الجبارة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن هاتف جديد 5G بكاميرا 108 ميجابكسل وإمكانيات جبارة وتصوير احترافي من إنفينيكس.

مواصفات هاتف infinx note 40 G5

يشتمل هاتف infinx note 40 G5 على مواصفات رائعة جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفinfinx note 40 G5
نوع الهاتفAmoled
حجم الشاشة٦,٧ بوصة
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
معدل التحديث١٢٠ هرتز
نسبة سطوع الشاشة١٣٠٠ شمعة
نوع المعالجميدياتك Dimensity 7020
الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦ جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةقابلة للتوسيع عبر microSD
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية١٠٨ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٢٠ وات
هاتف infinx note 40 G5
هاتف infinx note 40 G5

مميزات هاتف infinx note 40 G5

يحتوي أيضا هاتف infinx note 40 G5 على مميزات كثيرة ورائعة منها ما يلي:

  • وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.
  • كما يدعم أيضاً معالج قوي وسريع لممارسة الألعاب الإلكترونية بكل سهولة ويسر.
  • كما يدعم أيضاً كاميرا خلفية بدقة وجودة عالية تمنحك صورة غاية الروعة والجمال.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا أمامية عالية الجودة والنقاء لتحصل على صورة سيلفي واضحة.
  • كذلك أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • وأيضا يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن وشاحن سريع لشحن البطارية في وقت قصير.

سعر هاتف infinx note 40 G5

أما عن سعر ذلك الهاتف فهو أيضا من أهم مميزاته وذلك لأنه يباع بسعر ١١,٤٠٦ ألف جنيه مصري.

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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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