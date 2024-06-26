“انفينيكس هتكسر الأسواق” هاتف جديد 5G بكاميرا 108 ميجابكسل وإمكانيات جبارة وتصوير احترافي

أصبح لشركة انفنكس مكانة كبيرة بين مستخدمي الهواتف المحمولة وذلك بفضل تطورها الدائم في تصنيع أجود وأفضل أنواع الهواتف المحمولة، وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الهواتف الذكية المحمولة وكان أخرها هاتف infinx note 40 G5, ذات الإمكانات الجبارة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن هاتف جديد 5G بكاميرا 108 ميجابكسل وإمكانيات جبارة وتصوير احترافي من إنفينيكس.

مواصفات هاتف infinx note 40 G5

يشتمل هاتف infinx note 40 G5 على مواصفات رائعة جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف infinx note 40 G5 نوع الهاتف Amoled حجم الشاشة ٦,٧ بوصة عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM معدل التحديث ١٢٠ هرتز نسبة سطوع الشاشة ١٣٠٠ شمعة نوع المعالج ميدياتك Dimensity 7020 الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية قابلة للتوسيع عبر microSD عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية ١٠٨ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٢٠ وات

مميزات هاتف infinx note 40 G5

يحتوي أيضا هاتف infinx note 40 G5 على مميزات كثيرة ورائعة منها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٧ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.

كما يدعم أيضاً معالج قوي وسريع لممارسة الألعاب الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

كما يدعم أيضاً كاميرا خلفية بدقة وجودة عالية تمنحك صورة غاية الروعة والجمال.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم كاميرا أمامية عالية الجودة والنقاء لتحصل على صورة سيلفي واضحة.

كذلك أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

وأيضا يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن وشاحن سريع لشحن البطارية في وقت قصير.

سعر هاتف infinx note 40 G5

أما عن سعر ذلك الهاتف فهو أيضا من أهم مميزاته وذلك لأنه يباع بسعر ١١,٤٠٦ ألف جنيه مصري.