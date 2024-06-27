سلي ولادك بمحتوى تعليمي وترفيهي من خلال تردد قناة كراميش كرتون متواصل 24 ساعة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات في مصر بسبب اجازة الصيف ولتسلية الأبناء عن تردد قناة كراميش وناسة على نايل سات وعلى العرب سات لعام 2024، وهي واحدة من القنوات التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي ومن خلال المقال هذا، يقدم لكم موقع البديل خدمة معرفة تردد القناة عبر نايل سات وعرب سات وكافة التفاصيل المرتبطة وأهم مميزات القناة.

تردد قناة كراميش 2024

أعلنت إدارة قناة كراميش عن تغيير تردد القناة، وذلك لأنها توفر للأطفال فرصة متابعة المحتوى بشكل أفضل وأوضحت أن التردد الجديد هو كما يلي:

قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة كراميش على قمر عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

جودة القناة: HD

خطوات ضبط قناة كراميش الجديد على التلفاز

يمكن ضبط قناة كراميش الجديد على التلفاز بكل سهولة من خلال اتباع الآتي

في البداية، استخدم الريموت لفتح قائمة القنوات.

ثم اضغط على زر إضافة قناة واختر خيار التثبيت اليدوي.

ثم اختر القمر الصناعي المطلوب، وأدخل تردد القناة والمعلومات الخاصة بالتردد.

وأخيراً، اضغط على زر البحث وقم بتثبيت القناة على جهاز الاستقبال لديك.

أهم البرامج التي تعرضها قناة كراميش

يوجد بعض البرامج المميزة التي تقدمها قناة كراميش نذكرها فيما يلي

برنامج سهران.

برنامج كركبة.

برنامج سيبك من أساليبك.

برنامج سايلنت.

وتقوم القناة كذلك بعرض مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون والرسوم المتحركة التي تجذب انتباه الأطفال، وتتميز بمجانية عرضها للمحتوى متواصل طوال اليوم بجانب ذلك، تقدم القناة برامج تعليمية للأطفال تساعدهم في اكتساب المعرفة حول أمور عديدة في حياتهم اليومية.