طريقة تحميل الوتساب الذهبي وما هي مميزاتة

لا يخلو اي هاتف من الوتساب الذهبي حيث أنه يعد النسخة المعدلة من التطبيق الأصلي ويقدم لك عدد كبير من المميزات الغير موجودة في التطبيق الأخضر مثل إرسال الرسائل لاكبر عدد ممكن من الأصدقاء فهذا يوفر عليك وقت وجهد كبير وكذلك تستطيع ان تضع حالات طويلة وغيرها من المميزات الاخرى ولكن يتطلب لتحميل الوتساب الذهبي التحديث بصفة مستمرة حتى لا يؤدي الى حظر حسابك وايضا التحديث يوفر لك مميزات واضافات كثيرة، فإن التطبيق يحرص عليها دائما حتى لا يشعر المستخدم بالملل وكذلك يوفر له اضافات لإنجاز المهمات وارسال الرسائل في وقت قصير وايضا يوفر له عدد من المتنوعه التي تجعل الشعر يبدو أكثر متعة مع الاصدقاء او الاهل او اي اشخاص اخرون لذلك سوف نعرض لكم رابط تحميل وتحديث الوتساب الذهبي خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

رابط تحميل الواتساب الذهبي

اذهب الى محرك البحث جوجل ثم اكتب في مربع البحث الوتساب الذهبي وسوف تظهر لك ايقونه بها سهم اضغط عليه.

ثم اضغط على كلمة تحميل او كلمه تحديث اذا كنت تستخدم الهاتف بالفعل وانتظر قليلا حتى يتم الانتهاء.

وسوف يصلك إشعار بذلك ثم اضغط على متابعة وادخل رقم هاتفك ثم أدخل رمز المرور المكون من ستة أرقام.

وبعد ذلك نبدا باضافة الاصدقاء والدردشة معهم مباشرة من خلال الواتساب الذهبي.

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