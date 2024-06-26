حصري وفعال 100%.. احصل على 20,000 جوهرة فري فاير مجانا – أكواد ورقصات وسكنات وهدايا – فقط اضغط هنا!

يعتبر شحن جواهر فري فاير من العمليات التي تساعد اللاعب في الحصول على مجموعة من الملحقات مثل الأزياء والشخصيات والسيارات وأيضًا الأسلحة، كما تساهم في زيادة مهارات اللاعب وبالتالي يتفوق على منافسيه عند مواجهة الأعداء والوصول إلى اعلى مستويات من خلال الارتقاء في كل تحدي، تجدر الاشارة إلى أنه توجد مجموعة من الطرق يمكن من خلالها شحن الجواهر داخل اللعبة وذلك من خلال بعض الخطوات اليسيرة.

شحن جواهر فري فاير garena.sg

تم تحديد مجموعة من الطرق وتحديدا طريقتين يمكن اللعب من خلالها الحصول على الجواهر أما من خلال الشحن من الموقع الرسمي او من خلال تطبيق اللعبة، والتي يتم تحديده في النقاط التالية:

شحن الجواهر من الموقع الرسمي

يمكن للعب شحن الجواهر من خلال التوجه الى الموقع الرسمي للعبة واختيار البلد التي يقيم بها ثم اتباع الآتي:

أولًا يحدد المستخدم على اللعبة.

بعد ذلك يسجل دخوله من خلال اضافة حساب فيسبوك أو الحساب الذي يرغب فيه.

التحديد على تبويب قسيمة جارينا.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة لك.

إضافة رقم المرور الذي يخص بطاقة الشحن.

في النهاية يحدد اللاعب على خيار تأكيد حتى يتمكن من نجاح تحويل الجواهر إلى حسابه.

بعد ذلك بإمكانه الذهاب إلى اللعبة للتأكد من إضافة الجواهر إليها.

شحن الجواهر عن طريق التطبيق

أما بالنسبة للطريقة الثانية فهي من خلال تحميل تطبيق فري فاير واتباع خطوات شحن الجواهر والتي تتمثل في ما يلي:

في البداية يتم فتح اللعبة على الهاتف ثم تسجيل الدخول إليها من خلال إضافة الحساب أو ربطها بحساب فيسبوك.

التحديد على تبويب شراء الجواهر.

بعد ذلك يحدد اللاعب الكمية التي يرغب في شرائها من الجواهر.

اختيار الوسيلة المناسبة للدفع والتي تتناسب مع سياسة اللعبة.

إتمام عملية الدفع ثم التحقق من شحن الجواهر من خلال حساب المستخدم في اللعبة.

أكواد لعبة freefire

تتنوع الأكواد التي يمكن من خلالها أن يحصل اللاعب على مجموعة كبيرة من الجواهر وفقا لعددها حيث تتضمن هذه الجواهر ما يلي: