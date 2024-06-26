اضبط تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2024 MAJID KIDS علي النايل سات “أطفالك هتبطل زن وهتطير من الفرح والسعادة”

أشهر القنوات الفضائية التي تقدم برامج للأطفال والكبار بغرض التسلية والترفية فهي ممتعة للغاية، حيث قامت على إنشاء جيل جديد لديه الكثير من الأسس الحميدة والقيم الأخلاقية وغيرها، لهذا اشتعلت جميع محركات البحث جوجل حول تردد قناة ماجد من قبل الآباء والأمهات لأجل تحميلها على جهاز الرسيفر حتى يستمتعون أولادهم بمشاهدة فريدة ومميزة، يمكنكم التعرف على المزيد من المعلومات خلال السطور القادمة.

تردد قناة ماجد

سوف نقوم اليوم بتوضيح تردد قناة ماجد لمحبي البرامج الكرتون والاستمتاع بالأغاني والرسومات المتحركة وغيرها من برامج الترفيهية، لذلك قم بمتابعة النقاط التالية:

يتمثل تردد قناة ماجد كالآتي: 11526.

القمر الصناعي هو: {نايل سات}.

بينما يبلغ معامل الترميز حوالي: 27500.

بالإضافة إلى الاستقطاب الخاص بالقناة: “أفقي”.

كما تتمتع قناة ماجد بجودة: HD.

طريقة تحميل قناة ماجد

قناة ماجد إحدى القنوات التي تهتم بإسعاد أطفالنا بشكل رائع من خلال عرض محتوى كامل من التسلية والمرح والمتعة، لهذا ازدادت التساؤلات عن كيفية تحميل قناة ماجد، كل ما تحتاج إليه الالتزام بالنقاط التالية: