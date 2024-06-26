رسمي: زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في الجزائر – إليك التفاصيل المُهمة

انتشرت بعض الأخبار والأنباء عن زيادة الأجور المتقاعدين في الجزائر لذلك ارتفعت معدلات البحث على جميع مواقع التواصل عن هذه الحقيقة والكشف عن الخبايا وراءها، وذلك بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن زيادة المعاشات والتي من خلال هذا الاعلان تسعى إلى دعم المواطنين لتوفير حياة كريمة ضمن الخدمات التي توفرها لهم بهدف توفير معيشة أفضل في ظل الغلاء العالمي على جميع الأسعار مما يؤثر على اقتصاد كافة الدول.

حقيقة زيادة أجور المتقاعدين 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة المالية بالجزائر عن زيادة جديدة على معاشات المتقاعدين وذلك بعد تناول المواطنين الأنباء حول هذه الحقيقة والتي جاءت بناء على ما يلي:

أكدت الحكومة على أن الزيادة المستحقة على معاش المتقاعد الذي يحصل على 20000 دينار ستكون 1000 دينار جزائري.

بينما سيتم رفع الأجور بزيادة 800 دينار جزائري لمن يتجاوز راتبه 20 ألف دينار من المتقاعدين.

أما بالنسبة للرواتب التي تتراوح بين 50 ألف حتى 80000 دينار سوف يتم رفع الأجور بقيمة تبلغ 30% من إجمالي الراتب الشهري.

وعليه فإن من يتجاوز راتبه 80 ألف دينار سيتم رفع الأجر بقيمة 20% من إجمالي الراتب.

على أن يتم صرف الزيادة في المواعيد المحددة وفقًا لما أقرته وزارة المالية في الجزائر.

‏الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في الجزائر ‏‏

حتى تمكن كل متقاعد من الاطلاع على قيمة راتبه بإمكانه الاستعلام عن ذلك من خلال الخطوات الآتية:

يتم الانتقال إلى الموقع الالكتروني التابع الى وزارة المالية الجزائرية.

بعد ذلك يتوجه المستفيد إلى تسجيل تسجيل الدخول لحسابك من خلال إضافة الاسم وكلمة المرور.

الانتقال بعد ذلك إلى تبويب رواتب المتقاعدين ثم إضافة جميع بيانات المتقاعد ثم التوجه إلى خيار البحث.

‏شروط الحصول على معاش التقاعد في الجزائر

حددت المالية الجزائرية مجموعة من المعايير التي ينبغي توافرها لدى المتقاعد حتى يستحق الحصول على المعاش، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: