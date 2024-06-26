بعد تطبيق الزيادة الجديدة لـ معاشات شهر يوليو 2024 “أعرف هتقبض بدري ولا لا” .. أبسط ياعم

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024 بالرقم القومي وذلك تزامنًا مع اقتراب بداية شهر يوليو 2024 حيث يستطيع جميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاش شهر يوليو من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للمعاشات والتأمينات ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاشات شهر يوليو يوم الاثنين القادم الموافق 1 يوليو 2024 ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024 بالرقم القومي.

الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024 بالرقم القومي

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة حيث يستمر صرف الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال شهر مارس الماضي والتي تقدر قيمتها 15% على قيمة المعاش الأصلي ، ويستطيع جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاش شهر يوليو عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “الاستعلام عن المعاشات”. ثم قم بإدخال الرقم القومي للمواطن. ثم قم بالضغط على “استعلام”. تظهر قيمة معاش شهر يوليو 2024.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024

أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات عن موعد صرف معاش شهر يوليو 2024 وذلك يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 ويستمر صرف معاشات شهر يوليو لمدة 6 أيام متتالية ، ويتمكن جميع المواطنين من صرف معاشات شهر يوليو من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو عبر البنوك أو خدمات فوري أو الصرف الآلي.