عبر منصة مظلتي .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يبحث العديد من المواطنين بشكل ملحوظ في العراق عن أسماء المشمولين من برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 وكيفية الاستعلام عنها حيث قد أطلقت وزارة الشؤون والرعاية الاجتماعية العراقية هذه المبادرة لتقديم منحة مدعومة من الحكومة للأفراد ذوي الدخل المنخفض او الأشخاص الذين ليس لديهم دخل ثابت بهدف مساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية ودعم حالتهم المادية في الفقرات التالية سنشرح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة لعام 2024 في العراق تابع القراءة لمزيد من التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تنشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بانتظام عبر الإنترنت أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على كافة تفاصيل الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الاتي

في البداية يتم الدخول إلى منصة مظلتي.

ثم الانتقال إلى صفحة الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم اختيار الوجبة الأخيرة لعام 2024.

ثم اختر الدولة.

قم بإدخال بياناتك بشكل دقيق في الخانات المخصصة.

الضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية نتعرف عليها فيما يلي

لا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، أي أن يكون والداه عراقيين ويعيش في العراق.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عام.

كما يجب على الشخص المتقدم أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في العراق لكي يستحق الحصول على الدعم.

يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 15 و 55 عامًا.

لم تُعلن بعد قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024، وهذا يعني أن عملية الفرز ما زالت مستمرة في مختلف مكاتب وزارة العمل العراقية يمكنكم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة لعام 2024 من خلال منصة “مظلتي” الرسمية، كما يمكنكم تحميل قوائم الأسماء المستفيدة التي ستتلقى الدعم المالي المخصص لها.