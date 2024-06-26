وزارة المالية العراقية تعلن عن 25 مليون دينار من مصرف الرافدين لتلك الفئات وفقا للشروط المطلوبة

أعلنت وزارة المالية العراقية عن توفير قروض مصرف الرافدين 25 مليون دينار لكافة المواطنين الذين يرغبون في عمل مشروعات صغيرة، وكذلك للمواطنين العاطلون عن العمل والمتقاعدين من أجل توفير حياة كريمة لهم، وقد أوضح المصرف عن قيمة الفائدة في ذلك القرض والتي لا تتخطي نسبة 6 %، مؤكدا أنه يمكن للمقترض سداد القرض على عدة اقساط شهرية ميسرة، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

25 مليون دينار من مصرف الرافدين

ويريد الكثير من المواطنين معرفة تفاصيل حول 25 مليون دينار من مصرف الرافدين الذي تقدمه وزارة المالية العراقية لجميع المواطنين، حيث أن هذا القرض له مميزات كثيرة يأتي على رأسها أن من الممكن أن يتم السداد على 15 سنة بسعر فائدة منخفض مقارنة في بنوك اخرى، وهذا القرض يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويمكن استخدام تلك القرض في كثير من الانشطة التجارية والعديد من الاغراض، ولكن وفقا لشروط محددة.

شروط التقديم على قروض مصرف الرافدين

ان تم تسديد بقيمة 25 % من قيمة العقار الخاص وهي دفعة اولي وثانيا 100 مليون دينار هيه قيمة القرض بدلا من 300 مليون دينار حتى على القيمة الخاصة بالجدول الزمني ويمكن الاستفادة من قيمة القروض لمصرف الرفدين بدلا من الذهابالي الفروع الخاصة بالمصرف.

الفئات المستحقين لقروض مصرف الرافدين

المواطنين الذين يتم صرف الرواتب الخاصة بهم عن طريق مصرف الرافدين، على ان يمتلكوا بطاقة الإلكترونية ماستر كارد.

المواطنين الذين يتم تحصيل الراتب الخاص بهم من خلال مصرف الرافدين ويوجد لديهم كفيل.

شروط الحصول على القرض