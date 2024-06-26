بشرى سارة من التأمينات تُسعد ملايين المتقاعدين بخصوص صرف معاشات

في خطوة هامة تعكس رعاية الحكومة السعودية لمواطنيها تم الاعلان من هيئة التأمينات الاجتماعية بخصوص صرف المعاشات، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد والعالم أجمع، كيف هذه الخطوة لتؤكد على استمرارية صرف المعاش بشكل منتظم بناء على الجدول المعتاد والمعتمد في الوزارة كما عزز هذا الإعلان الثقة في النظام الاجتماعي، وذلك بتوفير الأمان المالي للمواطنين ومن ثم يساهم هذا في تخفيف الضغوطات المالية وتأمين اقتصاد الأسر.

التأمينات الاجتماعية لزف بشرى صرف المعاشات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد سيتم بناء على الجدول الزمني الذي تم تحديده من قبل، وقد أكدت المؤسسه من خلال حسابها في منصة إكس الرسمية أن صرف المعاشات سيتم في يوم 25 من كل شهر ميلادي وذلك لمستفيدي أنظمة التقاعد بينما يتم صرف المعاشات في يوم واحد من كل شهر ميلادي وذلك لمستفيدي التأمينات الاجتماعية.

وعليه فقد أوضحت المؤسسة أنه إذا تزامن الصرف الراتب يوم الجمعة سيتم الصرف المستحقات بأكملها في اليوم السابق له أي يوم الخميس، بينما إذا كان الصرف متزامنا مع يوم السبت سيتم الصرف في اليوم الذي يليه وهو الأحد بناء على تنسيقات الوزارة لتسهيلات صرف المعاشات ورواتب المتقاعدين.

شروط صرف معاش التقاعد

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن الموظفين يحق لهم طلب معاش التقاعد بناء لمجموعة من المعايير التي ينبغي أن تتوافر لديهم وقد أكدت على ان تكون هذه الشروط بناء على الآتي: